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Dünya

Vucic: Ordu olmazsa bizi bir gecede yerler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'Ordu olmazsa devlet de olmaz, bizi bir gecede yerler.' dedi.

AA7 Ocak 2024 Pazar 16:51 - Güncelleme:
Vucic: Ordu olmazsa bizi bir gecede yerler
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Vucic, Ortodoksların Noel Bayramı kapsamında katıldığı yerel bir televizyon kanalındaki programda, orduya verdikleri öneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırp lider Vucic, "Sırbistan'a yeni herhangi bir şey getirmek bizim için zor çünkü askeri açıdan tarafsız bir ülkenin bizim kadar hızlı güç kazanmasına kimse izin vermez. 12 yeni modern teçhizat alma sürecindeyiz." diye konuştu.

Vucic, ülkede son günlerde konuşulan askerliğin zorunlu hale getirileceğine yönelik girişimlere değinerek, "Paramız var, tek soru insanımızın olup olmamasıdır. Bugün tanklar açısından süper gücüz, çok sayıda tankımız var ancak sorun şu ki; yeterli sayıda insanımız yok. Sırbistan'ın güneyi ülkenin tamamını savunamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ordu olmazsa devlet de olmaz, bizi bir gecede yerler." ifadesini kullanan Vucic, ülke ordusunun önceki yıllara kıyasla 3 kat daha güçlü olduğunu kaydetti.

Sırbistan Savunma Bakanlığınca geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e askerliğin zorunlu tutulması ve 4 ay sürmesi için yazılı öneri sundu." ifadelerine yer verilmişti.

Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.

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