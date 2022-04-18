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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'na göre, Rusya'ya yönelik yaptırım, ülkesinin ilkelerine mal olur

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamanın Sırbistan'ın ilkelerine mal olacağını belirtti.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:00
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Vucic, TV Pink kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı hakkında şahsi görüşlerinin, Sırbistan devletinin resmi görüşünden farklı olduğunu, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamadığını ve yaptırım uygulamanın Sırbistan'ın ilkelerine mal olacağını ifade etti.

Vucic, "Rusya, 2001'den itibaren Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne destek veriyor. Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulasa da uygulamasa da bu Sırbistan'a pahalıya mal oluyor. Ama inanıyorum ki Rus gazını Avrupa'daki diğer ülkelere kıyasla daha uygun fiyata alacağız." diye konuştu.

Ukrayna savaşının etkilerinin 3-4 yıl hissedileceğini belirten Vucic, "Bu savaş Sırbistan'ı da etkiliyor. Bizim görevimiz, uluslararası kamu hukukuna uygun hareket etmek ve ilkelere saygı göstermektir." dedi.

Sırbistan'ın silahlanması konusunda da görüşlerini ifade eden Vucic, "Çin'in eski silahlarını aldığımızı söylüyorlardı. Şimdi ise eski olmadığını, aksine çok etkili olduğunu anladılar. İnsanlarımızı, 30 Nisan'da Batajnica'ya en modern hava savunma sistemlerimizi görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

  • Sırbistan Cumhurbaşkanı
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