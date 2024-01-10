İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9716
  • EURO
    32,9147
  • ALTIN
    1953.29
  • BIST100
    7874.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Vucic: Sırbistan kimsenin himayesinde değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'Sırbistan bağımsız ve egemen bir ülkedir, kimsenin himayesinde değildir.' dedi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Vucic: Sırbistan kimsenin himayesinde değil
ABONE OL

Vucic, Belgrad'daki Rus Evi'ne yaptığı ziyaretin ardından yerel medyaya, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, "Rusya'nın Balkanlar'ı Sırbistan dahil vekilleri üzerinden istikrarsızlaşmak istediğine" ilişkin ifadelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Cameron'ın açıklamalarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Vucic, "Sırbistan bağımsız ve egemen bir ülkedir, kimsenin himayesinde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Sırbistan'ın iyi niyetli olmayan kişilerin yorumlarıyla yerle bir edilmeyecek kadar güçlü olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın hızla silahlandığını savunan Vucic, "Bölgedeki herkes de silahlanıyor. Bize de bu konuda geri kalmamak düşer. Size söyleyebileceğim tek şey, geride kalmadığımızdır. Bunu yakında göreceksiniz." diye konuştu.

Vucic ayrıca, Sırbistan ve Rusya'nın gelecekte daha da iyi ilişkiler kurabilecek güce sahip olacağına inandığını ifade etti.

- "Rusya, Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için daha fazlasını yapmak istiyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron dün İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Oturumunda, "Rusya, Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için daha fazlasını yapmak istiyor, bunu Sırbistan dahil olmak üzere vekilleri aracılığıyla yapmak istiyor." ifadesini kullanmıştı.

Cameron ayrıca, "Görüşlerimiz, politikamız ve yaklaşımımız konusunda net olmalıyız. Bence Sırp hükümetinin tutumundan dolayı büyüyen hayal kırıklığımızı göstermeliyiz." diye konuşmuştu.

  • sırbistan cumhurbaşkanı
  • egemen ülke
  • sırbistan himaye

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.