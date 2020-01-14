İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8872
  • EURO
    6,5608
  • ALTIN
    293.287
  • BIST100
    120585
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntı: Vurdu fotoğrafını çekti!
Dünya

Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntı: Vurdu fotoğrafını çekti!

Öldürülmeden önce Kasım Süleymani’nin konvoyunun ABD özel kuvvetlerince 1 km’den kısa bir mesafeden izlendiği ortaya çıktı. Suikasttan hemen sonra çekilen görüntüler Amerikan Fox News’e sızdırıldı. Askerlerin, saldırıdan 1-2 dakika sonra olay yerine intikal edip Süleymani’nin cesedini teşhis ettiği ve fotoğrafladığı belirlendi.

14.01.2020  08:16 - Güncelleme: 14.01.2020  08:16

ABD özel kuvvetlerine mensup askerlerin, Süleymani’nin bir SİHA saldırısı ile öldürülmesi sırasında bölgede olduğu ortaya çıktı. ABD askerlerinin saldırının hemen ardından bölgeye intikal ettiği, Süleymani’nin cesedini teşhis ettiği ve fotoğrafladığı belirlendi. ABD’nin, 3 Ocak günü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikastın hemen ardından çekilen görüntüler Amerikan Fox News kanalına sızdırıldı. Görüntülerin, Süleymani’nin Bağdat Havalimanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra insansız hava aracından atılan füzeyle öldürülmesinden 1-2 dakika sonra, konvoyu bir kilometreden az mesafede takip eden Amerikan özel timi tarafından çekildiği belirtildi.

HER DETAYI KAMERAYA ALDILAR

Bombanın verdiği hasarı değerlendirmekle görevli tim, yanmakta olan aracı ve içindekilerin cansız bedenlerini görüntüleyip saldırının sonuçlarını teyit etti. Çekilen görüntüler önceki gün Fox News’a sızdırıldı. Fox News, sızdırılan görseller arasında Süleymani’nin aracın hemen dışında yanmakta olan bedeninin de görüldüğünü, bedenin bazı uzuvlarının kopmuş halde olması nedeniyle bu görüntüyü yayınlamadığını duyurdu. Süleymani’nin suikasttan sonra üzerinde bulunduğu iddia edilen cüzdan, tabanca, tüfek ve şiir kitaplarının da fotoğrafları yayınlandı. ABD özel kuvvetlerine mensup askerlerin Süleymani’nin telefonu ve diğer elektronik cihazları alma girişiminde bulunduğunu ancak araçlardaki yangının buna müsaade etmediği belirtildi.

ESPER: ELİMİZDE SOMUT DELİL YOK

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen ve İran’ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığına dair somut bir kanıt görmediğini söyledi. Esper, ABD Başkanı Donald Trump’a elçiliklere yönelik saldırıların muhtemel olduğu hususunda katıldığını belirterek, Trump’ın Fox News’e yaptığı, dört ABD büyükelçiliğine saldırı planı açıklamalarının özel bir kanıta dayanmadığını ifade etti. Pazar günü CBS televizyon programında konuşan Esper, istihbarat yetkililerinden saldırı planına ilişkin somut kanıtlar gelip gelmediği sorusuna, “4 elçiliğe yönelik böyle bir kanıt görmedim” yanıtı verdi.

(Yeni Şafak)

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Kanal İstanbul’a Avrupa talip
Kanal İstanbul’a Avrupa talip

Kanal İstanbul’a Avrupa talip
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.