Wagner'den bir üst düzey üye Norveç'e sığınma talebinde bulundu

Norveç Göçmenlik Dairesi (UDI), Medvedev'in sığınma talebinde bulunduğunu doğruladı.

UDI, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "güvenlik ve mahremiyet nedeniyle" konu hakkında daha fazla bilgi verilemeyeceğini belirtti.

Dosyanın Norveç makamlarına sunulmasının ardından Medvedev Oslo'ya nakledildi.

Norveç polisi geçen hafta bir kişinin Rusya sınırından geçerek yasa dışı yollardan Norveç'e girdiğini bildirmişti.

Norveç Haber Ajansı NTB'ye göre, bu kişinin 6 Temmuz'da Wagner'den ayrıldığından beri firari olan Medvedev olduğuna inanılıyor.

Rus oligark Yevgeny Prigozhin'in sahibi olduğu Wagner'in daha çok Afrika kıtası olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiği bilinirken, söz konusu Rus askeri şirket geçen ay Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu açıklamıştı.

Moskova yanlısı RT haber portalının, Wagner'in, Ukrayna'da savaşçı aradığına dair ilanı Sırpça yayımladığı ve insanları bu yönde teşvik ettiği belirtilmişti.