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Dünya

Wagner'den ''Birliklerimizi Bakhmut'tan çekiyoruz” açıklaması

Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'da kontrol altına aldığı Bakhmut'u Rus ordusuna devretmek için yavaş yavaş çekileceklerini bildirdi.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Wagner'den ''Birliklerimizi Bakhmut'tan çekiyoruz” açıklaması
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Rus paralı asker grubu Wagner'ın kurucusu Yevgeniy Prigojin ülkenin doğusunda yer alan Bakhmut'taki birliklerin çekilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Prigojin, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Wagner askerlerinin Ukrayna'da kontrol altına aldığı Bakhmut'tan çekilmek üzere hazırlandıklarını ve kenti Rus ordusuna bırakacaklarını duyurdu. Rusya'nın kentteki kontrolü kaybetme riskine karşı Wagner askerlerinin savunma için geri dönebileceğini kaydeden Prigojin, "Bugün birliklerimizi Bakhmut'dan çekiyoruz" dedi.

1 HAZİRAN'A KADAR ÇEKİLECEKLER

Yevgeniy Prigojin, geçtiğimiz hafta Wagner askerlerinin Bakhmut'u tamamen ele geçirdiğini duyurmuş, kenti 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etmeyi planladıklarını ifade etmişti. Aylardır çatışmaların sürdüğü Bakhmut'ta 20 binden fazla kayıp verdiklerini açıklayan Prigojin, Rusya'nın Ukrayna'yı silahsızlandırma hedefinin kendi aleyhine sonuçlandığını, Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin silah tedariki ve eğitimleriyle daha fazla güçlendiğini ifade etmişti. Wagner'in kurucusu Prigojin daha önce de üst düzey Rus askeri yetkililerini hedef almış, Rusya'yı birliklerini desteklemedikleri için eleştirerek çok ihtiyaç duydukları cephane sağlanmazsa birliklerini kentten çekmekle tehdit etmişti.

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