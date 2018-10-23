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Washington merkezli National Interest: ABD'nin S-400 tehditleri sonuç vermiyor

Washington merkezli National Interest (NI) dergisi, ABD'nin S-400 tehditlerinin sonuç vermediğini yazdı.

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Washington merkezli National Interest (NI) dergisi, ABD'nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini almak isteyen ülkelere yaptırım tehditlerinin sonuç vermediğini yazdı.

S-400 sistemleri hakkında sürekli tartışmalar yaşandığını ve ABD'nin S-400 almak isteyen ülkeleri yalnızca yaptırımlarla tehdit ettiğini kaydeden NI yazarı Charlie Gao, "Ancak bu yıl Hindistan ve Çin'in attığı imzalar, bu ülkelerin S-400'lere ilgisinin sonlanmadığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

S-400'lerin selefi olan S-300 sistemlerinin 1960'larda geliştirildiğini ve 1978 yılında ordunun hizmetine alındığını anımsatan Gao, "Bugüne dek S-300'ler sürekli olarak geliştirildi ve hatta S-300PMU-2, S-400'lerin 'ön versiyonu' olarak adlandırıldı" diye vurguladı.

(Sputnik)

 

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