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Washington Post'ta '15 Temmuz' ilanı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yönetim Kurulu imzasıyla, 'Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz' başlıklı ilan yayımlandı.

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ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz" başlıklı ilan yayımlandı.
 
Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu imzalı, 15 Temmuz Derneği logosunun da yer aldığı ilanda, FETÖ'nün Türkiye'de kalkıştığı darbe girişimi anlatıldı.
 
İlanda, "Üç yıl önce bugün, 15 Temmuz 2016'da bir grup hain Türk askeri personeli, Türk demokrasisine zarar vermek ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek için Türkiye'nin askeri malzemelerini Türk insanına karşı kullanarak başarısız bir darbe girişiminde bulundu." ifadelerine yer verildi.
 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı darbecilerin, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere birçok kamu binasını bombaladığına işaret edilen ilanda, cesur Türk halkının darbeye karşı çıkmak için sokaklara dökülmesiyle 250'den fazla kişinin şehit, 2 binden fazla kişinin gazi olduğu hatırlatıldı.
 
İlanda şu ifadeler yer aldı:
 
"ABD Mahkemesinin, 1993'te Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasında Şeyh Ömer Abdel-Rahman'ın vaazlarıyla takipçilerini yönlendirdiği sonucuna varması gibi, biz de Gülen'in de vaazlarıyla bu şiddete neden olduğuna inanıyoruz. Rahman, kışkırtıcı bir komplodan ömür boyu hapse mahkum edildi. Üzücü olan ise ABD, Gülen'in Türkiye'ye iadesini geciktirdiği her geçen gün, Türk insanının 15 Temmuz 2016'da yaşadığı dehşete karşılık adalet arayışını reddediyor."
 
İlanda, TASC, ülkede yaşayan bir milyondan fazla Türk ve Türk kökenli adına ABD'lileri, Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin baskı yapmaları konusunda uyardı.
 
Türkiye'de işlediği suçların yanı sıra elebaşı Gülen ve örgüt üyelerinin, Amerika'da da "kültürler ve dinler arası diyalog" adı altında başta sözleşmeli okul (charter schools), göçmenlik ve siyasi bağış sistemi olmak üzere birçok alanda karıştığı yolsuzluk ve suçların, güvenlik güçlerince araştırılması talep edilen ilanda, "FETÖ, kamu kurumlarına sızmak için sessiz, titiz ve sistematik bir şekilde çalışır. Umarız ki ABD, FETÖ'nün zararlarını erkenden fark eder." uyarısında bulunuldu.

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

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