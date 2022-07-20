Washington'a sert sözler: Krizi başlatan da körükleyen de ABD'dir

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna Rusya'yı 'işgalci'likle, Rusya ise Ukrayna ve Batı'yı Minsk anlaşmalarını ihlal etmekle suçluyor.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyayı siyasi ve ekonomik olarak etkileyen krizin sorumlusunun, ABD olduğunu ileri sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un 'dünyanın jandarması' rolünü oynamayı bırakması ve bunun yerine barış görüşmeleri için koşullar oluşturmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında Zhao'ya, 'Pekin'in Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına yardım etmesi durumunda Çin'i bir kez daha 'ağır bir bedel ödemekle' tehdit eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın sözleri soruldu.

Price'ı "ABD dünya jandamasıymış gibi" konuşmakla suçlayan Zhao, Çin'in Ukrayna krizinde 'nesnel ve adil bir duruş sergilediğini, barış ve adaletten yana olduğunu' ileri sürdü.

"UKRAYNA KRİZİNİ BAŞLATAN VE KÖRÜKLEYEN ABD'DİR"

Zhao açıklamasında, "Ukrayna krizini başlatan ve onu körükleyen en büyük etken olarak ABD'nin, Ukrayna meselesine yönelik aşırı baskı ve gerilimi tırmandırma gibi hatalı eylemleri üzerinde derinden düşünmesi gerekiyor. Çin'i hedef alan her türlü haksız şüphe, tehdide ve baskıya kesinlikle karşıyız. Ayrıca tek taraflı yasa dışı yaptırımlara ve uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan uzun süreli yargı yetkisine de kesinlikle karşıyız." ifadelerini kullandı.

Washington'un "blok çatışması oynamayı ve durumdan yararlanarak yeni bir Soğuk Savaş yaratmayı bırakması" gerektiğini söyleyen Zhao, bunun yerine ABD'yi "Krizin düzgün bir şekilde çözülmesini kolaylaştırmaya ve gereken ortam ve koşulları oluşturmaya" çağırdı.

Çin, daha önce de Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı Batı'nın yanında yer alması yönündeki ABD baskısına tepki gösterdi. Geçen ay, yapılan bir açıklamada da, Washington'u çatışmayı körüklediği ve Pekin müzakere edilmiş bir barış isterken, 'son Ukraynalıya kadar savaşmak' yaklaşımının yanlış olduğu belirtildi.

Star Gazetesi