Whatsapp isyanı

Kriz nedeniyle ekonomik OHAL ilan edilen Lübnan’da hükümetin sosyal medya uygulaması Whatsapp’a vergi getirme kararı halkı isyan ettirdi. Başkent Beyrut’ta yüz binler sokağa döküldü. Bakanlar Kurulu toplantısının olduğu Hükümet Sarayı’na yürüyen göstericiler “Rejim devrilsin” sloganı atarken, siyasilerin koruması halkın üzerine ateş açtı. Göstericiler lastikler yakarak yolları kapatırken, güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı. Beyrut’un şehir merkezinde yer alan Riyad Sulh Meydanı’nda hükümeti protesto eden eylemcilerin yollarda yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu ise yabancı uyruklu 2 işçi yaşamını yitirdi.

HÜKÜMET PES ETTİ Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine hükümet geri adım attı. İletişim Bakanı Muhammed Şukayr, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi tasarısının Başbakan Saad el-Hariri’den gelen talep üzerine Bakanlar Kurulunda onaylanmayacağını duyurdu. Hükümette 2 bakanla yer alan Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi’nin lideri Velid Canbolat, Başbakan Saad Hariri’ye birlikte istifa etme teklifinde bulundu.