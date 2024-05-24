İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2024 Cumartesi / 18 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • WP gazetesi iddia etti: Rusya, ABD'nin silahlarını etkisizleştirdi
Dünya

WP gazetesi iddia etti: Rusya, ABD'nin silahlarını etkisizleştirdi

Rusya'nın elektronik savaş kabiliyetlerinin, Ukrayna'daki savaşta kullanılan Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın hedefini vurma oranını ciddi oranda düşürdüğü ve Ukrayna güçlerinin bu silahları kullanmayı durdurduğu iddia edildi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 23:51 - Güncelleme:
WP gazetesi iddia etti: Rusya, ABD'nin silahlarını etkisizleştirdi
ABONE OL

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin Ukraynalı kıdemli askeri yetkililere ve gizli yazışmalara dayandırdığı özel haberinde, ABD yapımı bazı silahların Ukrayna'da zaman içinde işlevsiz kaldığı aktarıldı.

Habere göre Rusya, sahip olduğu elektronik savaş kabiliyetleri ve sinyal karıştırıcı teknolojiyle, Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın etkili şekilde kullanımını önemli ölçüde azalttı.

Bu durumu tespit eden Kiev'deki askeri yetkililerin bu tür Amerikan yapımı silah ve mühimmatların kullanımını durdurduğu ve yerine sinyal karıştırıcı Rus teknolojisine üstün gelecek daha yeni ve etkili silahlar talep ettiği kaydedildi.

EXCALİBUR, HIMARS VE JDAM'LARIN HEDEFİ VURMA ORANLARI DÜŞMÜŞ

Haberde, GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve uçaklardan ateşlenen Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) roketlerinin, Rus sinyal karıştırıcıları tarafından rotadan çıkarılabildikleri ve hedefi vurma oranlarının ciddi şekilde azaldığı vurgulandı.

Ukrayna ordusunun raporlarında, Excalibur top mermilerinin hedefi vurma oranının zaman içinde yüzde 50'den yüzde 10'un altına düştüğü, bunun üzerine ordunun bu top mermilerini kullanmayı bıraktığı ve 6 ay önce de Pentagon'un artık bu mühimmatı göndermeyi durdurduğu belirtildi.

Benzer şekilde HIMARS ve JDAM güdümlü roketlerinin hedefi vurma oranlarının zaman içinde kayda değer şekilde azaldığı raporlandı.

Bunun üzerine Ukraynalı askeri yetkililerin, 2023 sonbaharından Nisan 2024'e kadar söz konusu durumla ilgili raporlarlar hazırlayıp bunu ABD'ye sundukları, Pentagon'dan yeni teknolojiye sahip güdümlü silah ve mühimmat talep ettikleri ifade edildi.

Haberde, Rusya'nın özellikle elektronik savaş kabiliyetleri konusunda son dönemde Çin'le yakın işbirliği içinde olduğu ve Moskova ile Pekin'in elektronik sinyallerin kullanımıyla ilgili yeni teknolojiler üzerine çalıştığı iddia edildi.

ABD Kongresi, kısa zaman önce içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardımı da içeren güncel bir savunma yardımı paketini onaylamış, bunun üzerine Pentagon Kiev'e yeni savunma desteklerini göndermeye başladığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.