X'ten İsrail polisi hakkında dikkat çeken istek

Profilinde "Yahudiler Siyonizm'e Karşı Birleşti" bilgisi yer alan Torah Judaism adlı kullanıcı, X hesabından konuyla ilgili açıklama ve görüntü paylaştı.

Açıklamada, "Siyonist polisin Yahudi çocuklara nasıl saldırdığı, dövdüğü ve tutukladığını gösteren videoyu herkesin görmesi için paylaştık." ifadelerine yer verildi.

Ancak X'in söz konusu görüntüyü "çocuk istismarı ve şiddeti teşvik ettiğine karar vererek silmelerini istediği" belirtilen açıklamada, aksi takdirde hesabın askıya alınmakla tehdit edildiği kaydedildi.

İsrail polisinin bir genci iterek yere düşürdüğü görüntülere atıfta bulunulan açıklamada, bunun "Siyonistlerin Yahudi toplumuna nasıl baskı yaptığını açıkça gösterdiği", X'in ise videonun "Yahudi karşıtı olduğunu iddia ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "X platformu, açıkça Yahudileri Yahudi olarak görmüyor. X'e göre yalnızca Siyonistler Yahudi. Anti-Siyonist Yahudi topluluğu, Siyonistlerin Yahudi karşıtlığıyla uğraşırken, artık X platformunun Yahudi karşıtlığıyla da uğraşmak zorunda." ifadelerine yer verildi.