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Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek

İsveçli aktivist Greta Thunberg’in iklimsel kirliliğe dikkati çekmek için başlattığı öğrenci boykotu dünya çapına yayıldı. Eyleme, çevre kirliliğiyle mücadelede büyük projelere imza atan Türkiye de destek veriyor.

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İsveç Parlamentosu’nun önünde geçen yıl Ağustos ayında ‘iklim değişikliğiyle mücadeleye’ dikkati çekmek için başlattığı ‘Fridays For Future’ (Gelecek için Cuma) eylemiyle, öğrenci protestolarının sembolü haline gelen 16 yaşındaki genç aktivist Greta Thunberg, çığ gibi büyüyen bir hareketin öncüsü oldu. Thunberg’in İsveç’te başlattığı Skolstrejk för Klimamet’ (İklim için okul grevi), dünyanın bir çok ülkesine yayıldı. Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu’nda konuşma yapan Thunberg, AB’yi çevre konusunda ‘yetersiz uygulamalarından’ dolayı eleştirmişti. 

SERZENİŞTE BULUNDU 

Nobel Barış Ödülü’nü aday gösterilen genç aktivist, aynı eleştiriyi ABD’li siyasetçilere de yaptı. 23 Eylül’deki BM İklim Zirvesi’ne katılmak üzere Washington’a davet edilen Thunberg, biraraya geldiği ABD Senatosu’nun iklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu üyelerine hitaben ‘iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmiyorsunuz. Biliyorum deniyorsunuz, ama yeterince sıkı çalışmıyorsunuz. Üzgünüm” ifadesini kullandı.

EYLEME DE KATILACAK

ABD’de iklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu ekibin lideri Senatör Ed Markey, Greta Thunberg için ‘süper güç’ nitelendirmesi yaparak “Meseleye daha önce hiç olmadığı kadar dikkat çektiniz” cevabını verdi. Thunberg, Washington’da kendisinden “gezegenimizin en büyük savunucularından biri” diye bahseden eski ABD Başkanı Barack Obama ile de görüştü. İngiltere’den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçerek ABD’ye ulaşan Thunberg, yarın New York’ta bir milyondan fazla öğrencinin yapacağı eylemlere de katılacak. 

TÜRKİYE’DEN DESTEK

İsveçli aktivist Greta Thunberg’in öncülüğünde dünyanın dört bir yanında yarın başlayıp 27 Eylül’e kadar devam edecek öğrenci grevlerine, Türkiye’deki eğitim kurumları da  ‘Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek’ adlı eylemle destek verecek. Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okul, anaokulundan lise düzeyine kadar 32 bin öğrencisi greve katılacak. İklim acil durumu ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan genç aktivistler herkesi yaşanılır bir dünya adına sıfır karbonlu gelecek için sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecek. Greve hazırladıkları poster ve pankartlarla katılacak öğrencilere öğretmenler, veliler, mezunlar da destek verecek. 

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