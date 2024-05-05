ABD'li Yahudi profesör Annelise Orleck, 24'e özel açıklamalarında İsrail'in Filistin'deki zulmüne tepkisini "Biliyorsunuz benim gibi insanlar ve bahsettiğim Yahudi öğrenciler, bu soykırımın bizim adımıza yapılmasını istemediğimiz konusunda güçlü duygular barındırıyor." sözleri ile ifade etti.

Orleck, soykırım yaptıklarını ve bunu parçası olmak istemediklerini söyledi. Bu sözlerin ondan gelmesi sembolik açıdan oldukça önemli. Çünkü kendisi Dartmouth Üniversitesi'nin Yahudi Çalışmaları Kürsüsü Başkanı. Ve İsrail karşıtı protestolar sırasında ABD polisinden çok sert tepki gördü. O görüntüler sosyal medya üzerinden dünyaya yayıldı.

ABD polisi İsrail zulmüne ve ona göz yumanlara karşı duran üniversiteli protestoculara çok sert davranıyor. Adeta terörist muamelesi yapıyor. Onları darbeliyor, zorla yere yatırıp ters kelepçeliyor Bir yandan yönetim eylemleri antisemitizm düzlemine çekmeye çalışırken, diğer yandan göstericiler arasında Yahudilerin de olması dikkat çekiyor. Üstelik onlar da polisten çok sert muamele görüyor. Annelise Orleck de onlardan biriydi. Tarih profesörü olan Orleck yaşadığı zor anları 24 TV'ye anlattı.

Yahudi profesör "Gece saat 20.30 sıralarında New Hampshire eyaleti çevik kuvvet polisi çağrıldı ve tanklarla geldiler, ister inanın ister inanmayın yeşil alanda bir tank vardı. Silahları, göz yaşartıcı gazları, copları vardı." diye konuştu.

Orleck, orada bir grup 65-80 yaş aralığında kadın öğretim üyesiyle birlikte olduğunu söyledi. Çoğunun Yahudi olduğunu belirtti. Onlara zarar veremeyeceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden öğrencilerle polisin arasında durdular.

Orleck "Tutuklamalardan birini videoya çekerken aniden bu adamları hissettim ve vücut zırhlarını hissedebiliyordum. Arkamdan bana vurdular. O kadar sertti ki yeşil alanın birkaç metre ötesine uçtum ve protestocuların ayaklarının dibine düştüm." dedi.

Tarih profesörü protestoların hem üniversite yönetimleri üzerinde hem de Washington'da baskı kurduğunu söyledi.

Annelise Orleck'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi yaklaşan bir seçim var ve gençlerin oyları 2020'de Joe Biten'in seçilmesinde ve Donald Trump'ın yenilmesinde çok ama çok önemliydi. Bence kendisi ve Demokrat Parti'deki pek çok kişi Gazze'deki savaş konusundaki tutumunun Amerikalı gençleri yabancılaştırmasından endişe duyuyor.

1960'lı yıllarda Vietnam savaşına karşı eylemci olan ve aynı zamanda ifade özgürlüğü için eylemci olan eski kuşak protestoculardan tutuklanmamdan sonra çok sayıda mektup aldım. Şimdiki baskının 60 yıl önceki baskıdan çok daha şiddetli olduğunu ve bunu yeniden yaşadıklarını hissettiklerini söylediler.

Öğrenci protestolarına gelince, Dartmouth kampüsünde uzaktan yakından antisemitist hiçbir şey yoktu. Antisemitik hiçbir slogan yoktu. Barışçıl bir protestoydu.

Son olarak, Türkiye halkına Filistin'i destekleyen protestocuların orantısız bir kısmının Yahudi olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Ve hepimiz oradayız çünkü dediğim gibi bunun bizim adımıza yapılmasını istemiyoruz.