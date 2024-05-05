İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yahudi Profesör Orleck 24 TV'ye konuştu: İsrail bizim adımıza soykırım yapıyor
Dünya

Yahudi Profesör Orleck 24 TV'ye konuştu: İsrail bizim adımıza soykırım yapıyor

ABD'de polisin üniversitelerdeki İsrail karşıtı protestolara sert müdahalesi hala dünyanın gündeminde. Bir yandan yönetim eylemleri Yahudi karşıtlığı düzlemine çekerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor, diğer yandan polis İsrail zulmüne karşı çıkan protestoculara çok sert müdahalelerde bulunuyor. Polisin hışmına uğrayan eylemcilerden biri de Dartmouth Üniversitesi'nin Yahudi Çalışmaları Kürsüsü Başkanı, 'Annelise Orleck'ti. 65 yaşındaki profesör 24 TV'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Polisin kendisine ve diğer eylemcilere adeta terörist gibi muamele ettiğini belirten Orleck, 'Bizim adımıza bunun yapılmasını istemiyoruz' dedi. İşte o açıklamalar...

5 Mayıs 2024 Pazar 22:19 - Güncelleme:
Yahudi Profesör Orleck 24 TV'ye konuştu: İsrail bizim adımıza soykırım yapıyor
ABONE OL

ABD'li Yahudi profesör Annelise Orleck, 24'e özel açıklamalarında İsrail'in Filistin'deki zulmüne tepkisini "Biliyorsunuz benim gibi insanlar ve bahsettiğim Yahudi öğrenciler, bu soykırımın bizim adımıza yapılmasını istemediğimiz konusunda güçlü duygular barındırıyor." sözleri ile ifade etti.

Orleck, soykırım yaptıklarını ve bunu parçası olmak istemediklerini söyledi. Bu sözlerin ondan gelmesi sembolik açıdan oldukça önemli. Çünkü kendisi Dartmouth Üniversitesi'nin Yahudi Çalışmaları Kürsüsü Başkanı. Ve İsrail karşıtı protestolar sırasında ABD polisinden çok sert tepki gördü. O görüntüler sosyal medya üzerinden dünyaya yayıldı.

ABD polisi İsrail zulmüne ve ona göz yumanlara karşı duran üniversiteli protestoculara çok sert davranıyor. Adeta terörist muamelesi yapıyor. Onları darbeliyor, zorla yere yatırıp ters kelepçeliyor Bir yandan yönetim eylemleri antisemitizm düzlemine çekmeye çalışırken, diğer yandan göstericiler arasında Yahudilerin de olması dikkat çekiyor. Üstelik onlar da polisten çok sert muamele görüyor. Annelise Orleck de onlardan biriydi. Tarih profesörü olan Orleck yaşadığı zor anları 24 TV'ye anlattı.

"SİLAHLARI, GÖZ YAŞARTICI GAZLARI, COPLARI VARDI"

Yahudi profesör "Gece saat 20.30 sıralarında New Hampshire eyaleti çevik kuvvet polisi çağrıldı ve tanklarla geldiler, ister inanın ister inanmayın yeşil alanda bir tank vardı. Silahları, göz yaşartıcı gazları, copları vardı." diye konuştu.

Orleck, orada bir grup 65-80 yaş aralığında kadın öğretim üyesiyle birlikte olduğunu söyledi. Çoğunun Yahudi olduğunu belirtti. Onlara zarar veremeyeceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden öğrencilerle polisin arasında durdular.

Orleck "Tutuklamalardan birini videoya çekerken aniden bu adamları hissettim ve vücut zırhlarını hissedebiliyordum. Arkamdan bana vurdular. O kadar sertti ki yeşil alanın birkaç metre ötesine uçtum ve protestocuların ayaklarının dibine düştüm." dedi.

Tarih profesörü protestoların hem üniversite yönetimleri üzerinde hem de Washington'da baskı kurduğunu söyledi.

"ANTİSEMİTİK HİÇBİR SLOGAN YOKTU"

Annelise Orleck'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi yaklaşan bir seçim var ve gençlerin oyları 2020'de Joe Biten'in seçilmesinde ve Donald Trump'ın yenilmesinde çok ama çok önemliydi. Bence kendisi ve Demokrat Parti'deki pek çok kişi Gazze'deki savaş konusundaki tutumunun Amerikalı gençleri yabancılaştırmasından endişe duyuyor.

1960'lı yıllarda Vietnam savaşına karşı eylemci olan ve aynı zamanda ifade özgürlüğü için eylemci olan eski kuşak protestoculardan tutuklanmamdan sonra çok sayıda mektup aldım. Şimdiki baskının 60 yıl önceki baskıdan çok daha şiddetli olduğunu ve bunu yeniden yaşadıklarını hissettiklerini söylediler.

Öğrenci protestolarına gelince, Dartmouth kampüsünde uzaktan yakından antisemitist hiçbir şey yoktu. Antisemitik hiçbir slogan yoktu. Barışçıl bir protestoydu.

Son olarak, Türkiye halkına Filistin'i destekleyen protestocuların orantısız bir kısmının Yahudi olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Ve hepimiz oradayız çünkü dediğim gibi bunun bizim adımıza yapılmasını istemiyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.