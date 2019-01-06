Yahudi yerleşimciler 2018’de Filistinlilere 482 saldırı düzenledi

İsrail’in Haaretz gazetesindeki haberde, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimcilerin, 2018 yılında Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenlediği belirtilerek bu sayının 2017’ye kıyasla üç kat arttığı vurgulandı.

Haberde, Yahudi yerleşimciler tarafından Temmuz 2015’te Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesinin ardından, 2016 yılında saldırı sayısının düştüğüne dikkat çekildi.

Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırı sayısının, 2018’in son iki haftasını kapsamadığı aktarılan haberde, İsrail makamlarının, Yahudi yerleşimciler söz konusu olduğu zaman kanunları uygulamakta zayıf kaldığı ve zanlıların hızlı bir şekilde serbest bırakıldığı, bu kişilerin mahkemeye de sevk edilmediği kaydedildi.

Saldırılar İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor

Gazetenin haberinde ayrıca, güvenlik birimlerinin, "Tepe Gençliği" adı altında örgütlenen ve Filistinlilere yönelik şiddet içeren saldırılara karıştığından şüphelenilen 300 kişilik bir grup Yahudi yerleşimcinin varlığını tahmin ettiği belirtildi. Haberde, söz konusu grubun saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ile Nablus kentleri arasındaki Filistin bölgelerinde yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca “ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

Filistin Hükümeti, perşembe günü yaptığı açıklamada, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun yaklaşık iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "HaKibutsa Lişalem HaKinas" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Saldırılar 2017’ye kıyasla yüzde 60 oranında arttı

İsrail basınına göre, Yahudi yerleşimcilerden oluşan Bedel Ödetme mensupları tarafından Batı Şeria’daki saldırılar 2017’ye kıyasla 2018’de yüzde 60 oranında arttı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde, 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesi, Bedel Ödetme Örgütünün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasadışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasadışı kabul ediliyor.