Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bir okula baskın düzenleyip camlarını kırdı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Ramallah'ın doğusunda bedevi topluluklarının yaşadığı bölgede bulunan Ra's et-Tin okuluna baskın düzenledi.

Yerleşimciler, 2020 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından "İsrail işgaline meydan okuma" amacıyla inşa edilen okulun camlarını kırarak, eşyalarına zarar verdi.

İsrail, Ekim 2020'de "C" bölgesinde olduğu için yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle okulun yıkılmasına karar vermişti.

Batı Şeria'da Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından "İsrail işgaline meydan okuma" amacıyla inşa edilen buna benzer 18 okul bulunuyor.

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Yahudi yerleşimcilerin, Ra's et-Tin okuluna baskın düzenlemesini kınadı.

Açıklamada, eğitim kurumlarına özellikle de "C" bölgesindeki okullara düzenlenen baskınların, Batı Şeria'nın Yahudileştirilmesi, ilhak edilmesi ve Filistinlilerin varlığının yok edilmesi çalışmalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD ile uluslararası camiaya, eğitim kurumlarının korunması konusunda üzerine düşeni yapmaları çağrısında bulunuldu.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.