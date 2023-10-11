İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7413
  • EURO
    29,5014
  • ALTIN
    1668.46
  • BIST100
    8336.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere dehşet saçtı
Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere dehşet saçtı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, Nablus kentinde 3 Filistinliyi öldürdü, 11'ini yaraladı.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere dehşet saçtı

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Kusra beldesinde Filistinliler ile fanatik Yahudi yerleşimciler arasında olaylar çıktı.

Filistinlilere gerçek mermiyle saldıran yerleşimciler, 3 kişiyi öldürdü.

Yerleşimcilerin saldırılarında 6 yaşında bir çocuğun bulunduğu 11 Filistinli yaralandı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

  • Batı şeria
  • Yahudi yerleşimciler
  • Filistin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.