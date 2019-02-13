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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait bazı evlere taş attı, bazı evlere yönelik de kundaklama girişiminde bulundu.

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Filistinli aktivistlerden İsa Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait yaklaşık 25 eve saldırdığını söyledi.
 
Amr, yerleşimcilerin bazı evlere taş atarak zarar verdiğini, bazı evleri de kundaklama girişiminde bulunduğunu belirtti.
 
GEÇEN YIL FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK 482 SALDIRI DÜZENLENDİ
 
İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimciler, geçen yıl Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenledi.
 
Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.
 
İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.
 
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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