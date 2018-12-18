Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ırkçı saldırı düzenledi

Yahudi yerleşimci grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin oturduğu bir bölgeye baskın düzenledi. Cami ve evlere zarar vererek araçların lastiklerini patlattı ve ırkçı sloganlar yazdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bölgedeki görgü şahitlerine göre, Selfi iline bağlı Yasuf beldesini basan bir grup Yahudi yerleşimci Batı Şeria'nın kuzeyinde cami ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı, arabaların lastiklerini patlattı.

İşgal altındaki Filistin beldeleri bölgeye serpiştirilmiş Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık saldırılara maruz kalıyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA