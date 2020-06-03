Yahudi yerleşimcilerin lideri: ''Trump ve Kushner İsrail'in dostu değil''

AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 22:27 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 22:27

ABD yönetiminin, İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhakı" planını yavaştan almasını istediği yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Elhayani, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Başkan Trump ve damadı Kushner'i topa tuttu.

Trump ve Kushner'in amacının, sözde barış planını ABD'de Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu söyleyen Elhayani, "Trump ve Kushner, İsrail ve yerleşim birimlerinin güvenliğini akıllarından geçirmiyorlar. Trump ve Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

- TRUMP, YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE YARANAMADI



Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi gibi İsrail'in lehine ve Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan maddeler yer alıyor.

Buna rağmen Trump'ın planı özellikle Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcileri ve aşırı sağcı İsraillileri memnun etmedi.

Elhayani'nin yanı sıra bazı Yahudi yerleşimci liderler, Trump'ın açıkladığı sözde barış planında "İsrail'in Yahudi devleti olarak kabul edilmesi, yerlerinden edilen Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkından vazgeçilmesi ve Hamas'ın dağıtılması" gibi maddelerin Filistin yönetimi tarafından kabul edilmesi halinde "yeni Filistin devletinin" kurulması maddesinin yer alması nedeniyle son günlerde planı kamuoyu önünde eleştirmeye başladı.

İsrail basını, Kushner'in önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "ilhak" planını ağırdan almasını istediğini yazmıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek.