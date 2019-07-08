31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7198
  • 6,4204
  • 257.711
  • 98.692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yakın dostların arası açılıyor: BAE, Suudi Arabistan’la arasına mesafe koyuyor

Suudi Arabistan’ın, en yakın müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni kaybetmeye başladığı iddia edildi. Küresel çapta güvenlik meselelerini takip eden ABD merkezli bir kuruluş, Abu Dabi yönetiminin, önemli dış politika konularında Riyad yönetimi ile arasına mesafe koyma hazırlığında olduğunu öne sürdü. Söz konusu iddiaya Kaşıkçı cinayeti, Umman Körfezi’ndeki tanker saldırıları ve Yemen savaşı gibi konular gerekçe gösterildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan ile yakın ilişkileri sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), kritik dış politika konularında Riyad yönetimiyle arasına mesafe koymaya hazırlandığı öne sürüldü.
 
Küresel çapta güvenlik meselelerini takip eden ABD merkezli The Soufan Center’ın internet sitesinde yer alan habere göre, Umman Körfezi’nde yaşanan tanker saldırılarının, bardağı taşıran son damla olduğu kaleme alındı.
 
Söz konusu saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği noktasında BAE’nin “Tahran yönetimini suçlayacak yeterli delil olmadığını” açıklamasının, Vaşington ve Riyad yönetimleri ile BAE arasında bir kırılmaya sebep olduğu aktarıldı.
 
Abu Dabi yönetiminin Yemen’deki askerî varlığını da sonlandırma kararı aldığı belirtilen yazıda, “Dört yılın ardından BAE’nin kendisini yaklaşık 90 bin kişinin ölümüne, hastalıklara ve kıtlığa sebep olan savaştan ayrıştırmak istediği” bildirildi.
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (MbZ) arasındaki ilişkinin her dönem ortak çıkar ilişkisine dayandığı ifade edilen haberde, “Yemen konusunun artık bu anlamda ortak amaca hizmet etmediği” belirtildi.
 
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesinin ve bu vahim olayın doğrudan MbS ile ilişkilendirilmesinin, Suudi Arabistan’ın uzun dönem müttefiklerini “böylesine pervasız bir ülke ile yapılacak iş birliğini yeniden gözden geçirmeye ittiği” kaleme alındı.

Taksici ve müşteri arasında ´kısa mesafe´ tartışması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

On Birinci Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

On Birinci Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Twitter profil resmini değiştirdi, bu notu yazdı

Twitter profil resmini değiştirdi, bu notu yazdı

Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Yeni ekonomi paketi teklifi TBMM'de! O süre 6 ay uzatılacak

Yeni ekonomi paketi teklifi TBMM'de! O süre 6 ay uzatılacak

Ana vatanı Himalaya Dağları... Trabzon'da da üretime başlandı

Ana vatanı Himalaya Dağları... Trabzon'da da üretime başlandı

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar
 

POPÜLER HABERLER

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

658 yıl önce yapıldı... Böyle görüntülendi

Yeni anneye en az 2.280 TL

Yeni anneye en az 2.280 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA