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İngiltere'de 'Yakıt tedarik problemi' sonucu 87 uçuş iptal edildi

İngiltere'de bulunan Manchester Havalimanı'nda, uçaklara yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuş iptal edilirken, çok sayıda uçuş da saatlerce ertelendi.

  • DHA
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Yerel basın, İngiltere´nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Havalimanı´nda, uçaklara yapılan yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuşun iptal edildiğini; çok sayıda uçuşun ertelendiğini duyurdu.
 
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çok sayıda yolcunun havalimanı içerisinde yerlerde oturduğu ve havayolu şirketinin yaşattığı mağduriyete dair tepkili oldukları görüldü.

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