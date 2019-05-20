İngiltere'de 'Yakıt tedarik problemi' sonucu 87 uçuş iptal edildi
İngiltere'de bulunan Manchester Havalimanı'nda, uçaklara yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuş iptal edilirken, çok sayıda uçuş da saatlerce ertelendi.
- DHA
Yerel basın, İngiltere´nin Manchester şehrinde bulunan Manchester Havalimanı´nda, uçaklara yapılan yakıt tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 87 uçuşun iptal edildiğini; çok sayıda uçuşun ertelendiğini duyurdu.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çok sayıda yolcunun havalimanı içerisinde yerlerde oturduğu ve havayolu şirketinin yaşattığı mağduriyete dair tepkili oldukları görüldü.
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