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Dünya

Yaklaşık 4 bin metro çalışanı grevde

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti. İş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve giden işçilerden sonra başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve gitti.

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikasınca (RMT) başlatılan grev nedeniyle başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.

Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Londra'nın orta ve güneyindeki birçok istasyonun kapatılacağı, diğerlerinin ise yalnızca sınırlı sürelerle açılabileceği belirtildi.

Yarın saat 08.00'e kadar sürecek grev nedeniyle metro hatlarında ciddi aksaklıklar olacağı uyarısı yapan TfL, yolculara metroyla seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Başkentteki birçok metro istasyonundaki grev nedeniyle sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

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