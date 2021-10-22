Yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren dünyaca ünlü oyuncudan ilk açıklama

AA 22 Ekim 2021 Cuma 06:39 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 21:04

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alec Baldwin

ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde bir kaza meydana geldi.

Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins

Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi sürüyor.

Baldwin'in sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, kurusıkı silahın ateş alması sonucu meydana gelen olayın bir kaza olduğunu söyledi.

Emniyet yetkililerinin, silahı incelemeye aldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'li aktör Baldwin, film setinde yaşanan trajediden çok üzgün

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, film setinde kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucu Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına yol açması yüzünden derin üzüntü içinde olduğunu ve soruşturmayla ilgili kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti.

Kıdemli aktör, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer verdi.