star.com.tr 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:28

İnsani yardım kuruluşu Save the Children'ın yayınladığı son raporda, kuraklık nedeniyle Somali'de milyonlarca insanın açlık sınırının çok altında yaşadığı açıklandı.

Raporda, Somalilerin yemek ve su bulmak için göç etmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor.

Uluslararası yardım kuruluşunun Somali'nin 18 bölgesinin 15'inde, 12 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmada, ailelerin çoğunluğunun düzenli olarak yemek yiyemediği belirtilirken, bölgedeki hanelerin üçte birinden fazlasında, 24 saatten daha fazla aç kalan insanların olduğu ifade ediliyor.

700 BİN HAYVAN TELEF OLDU

2021 yılında yapılan başka bir araştırmaya göre, Somali'de iki ay gibi kısa bir süre içerisinde 700 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın kuraklık sebebiyle öldüğü açıklanmıştı. Buna bağlı olarak bu yıl 10 Somaliliden 6'sının çiftlik hayvanlarının ölümünden dolayı gelir kaynaklarını kaybettiği bildiriliyor.

Save the Children Somali direktörü Mahmud Muhammed, iklim değişikliğinin buna yol açtığını belirtirken, "Somali her zaman kuraklık yaşadı ve Somaliler onunla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlardı. Mücadele ediyorlar, hayvanlarını kaybediyorlar, kayıplarını sayıyorlar ve sonra geri dönüyorlardı. Ama şimdi, kuraklıklar arasındaki boşluklar daralıyor. Bu ölümcül bir döngü ve Somalili çocukların geleceğini çalıyor." dedi.

İklim değişikliğinin yanı sıra yerel çatışmalardan da etkilenen Somali, son 10 sene içinde 2011, 2016 ve 2021 yıllarında üç büyük kuraklık krizi yaşadı.

YARDIM BEKLİYORLAR

4,6 milyon Somalilinin Mayıs ayına kadar acil durum düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalacağını bildiren Save the Children, Birleşmiş Milletler'in kuraklıkla mücadele için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yardım çağrısının yalnızca yüzde 2,3'ünün toplanabildiğini ifade etti.

Başkent Mogadişu'nun kuzeyinde yer alan Beledveyne bölgesi sakinlerinden Al Jazeera'ya konuşan Ömer adındaki Somalili, hayır kurumlarında günde sadece bir öğün yemek verildiğini söyledi.

Ömer verdiği demeçte, "Önceki kuraklık sırasında günden güne hayatta kalabiliyorduk, ancak kuraklık bu kez, her zamankinden daha şiddetli ve su bulmak daha zor. Yardım bulamazsak insanlar bu kuraklıkta ölebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan finansman sıkıntısı yaşadığını ifade eden Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz günlerde de insani krizin had safhada olduğu Yemen'de, fon eksikliği nedeniyle 11 milyon Yemenliye sağlanan gıda yardımı hacmini azaltmak zorunda kalacağını duyurmuştu.

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