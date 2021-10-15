Yasa dışı ilhak edilmişti... Ukrayna'dan kınama geldi

AA 15 Ekim 2021 Cuma 14:24 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 14:24

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hareketin yasa dışı ilhak çabasını meşrulaştırma girişiminin devamı olduğu belirtildi.



Kırım'daki nüfus sayımının kınandığı açıklamada, Kırım'daki durumun değerlendirilmesinin ancak uluslararası organizasyonlarca gerçekleşirse tarafsız olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın uluslararası toplumu nüfus sayımını kınamaya ve sonuçlarını tanımamaya çağırdığı kaydedildi.

Rusya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bugün başlayan nüfus sayımı, 14 Kasım'a kadar sürecek.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmişti.