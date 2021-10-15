İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2021 Cuma / 9 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2219
  • EURO
    10,7109
  • ALTIN
    527.945
  • BIST100
    1412.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yasa dışı ilhak edilmişti... Ukrayna'dan kınama geldi
Dünya

Yasa dışı ilhak edilmişti... Ukrayna'dan kınama geldi

Ukrayna, uluslararası toplumu Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da gerçekleştirdiği nüfus sayımını kınamaya davet etti.

AA15 Ekim 2021 Cuma 14:24 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 14:24
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hareketin yasa dışı ilhak çabasını meşrulaştırma girişiminin devamı olduğu belirtildi.

Kırım'daki nüfus sayımının kınandığı açıklamada, Kırım'daki durumun değerlendirilmesinin ancak uluslararası organizasyonlarca gerçekleşirse tarafsız olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın uluslararası toplumu nüfus sayımını kınamaya ve sonuçlarını tanımamaya çağırdığı kaydedildi.

Rusya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bugün başlayan nüfus sayımı, 14 Kasım'a kadar sürecek.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.