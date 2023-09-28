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Dünya

Yasa dışı rejimin diktiği ''haç'' artık yok!

Hankendi bölgesinde yasa dışı Ermeni rejimi tarafından 2000 yılında dikilen 'haç' Azerbaycan ordusu tarafından kaldırıldı. Ayrıca Karabağ'dan Ermenistan'a ulaşanların sayısının 65 bini geçtiği bildirildi.

28 Eylül 2023 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Yasa dışı rejimin diktiği ''haç'' artık yok!
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Azerbaycan ordusunun Karabağ'da hayata geçirdiği antiterör operasyon sonrasında Bakü yönetimi, bir yandan bölgedeki sivil Ermeniler için insani yardım gönderirken bir yandan da Ermenistan tarafından kurulan yasa dışı rejime ait bazı simgesel yapıları kaldırmaya devam ediyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Azerbaycan ordusunun anayasal düzeni yeniden tesis için Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonu sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

O görüntülerden biri de Hankendi'nde yaşandı. Şehrin en yüksek tepesindeki haç işareti Azerbaycan'ın hakimiyet sonrası kaldırıldı.

KARABAĞ'DAN ERMENİSTAN'A ULAŞANLARIN SAYISI 65 BİNİ GEÇTİ

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısı 65 bini geçti.

AZERBAYCANLI PİLOTLAR GÖKTE "HAR-I BÜLBÜL"LE ŞEHİTLERİNİ ANDI

Azerbaycanlı pilotlar, 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenleri gökte har-ı bülbül çizerek andı.

HASRET VE AYRILIĞIN SEMBOLÜ: HAR-I BÜLBÜL

"Sarı bülbül" olarak da bilinen "har-ı bülbül", Azerbaycan'da 2020 yılındaki Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin sembolü olarak kabul ediliyor. Karabağ Savaşı'nın başladığı günden itibaren har-ı bülbül, Azerbaycan halkının mücadelesinin sembolü haline geldi. Karabağ'ın işgalinden sonra har-ı bülbül, Azerbaycanlılar için hasret ve ayrılık sembolü oldu.

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