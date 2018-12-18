ABD’nin New York kentinde bulunan Central Oyster Bar’da arkadaşı ile öğle yemeği yemeye giden bir adamın sipariş ettiği istiridye yemeğinden inci çıktı.

Bir arkadaşıyla öğle yemeğine çıkan ve tercihini Grand Central Oyster isimli bardan yana kullanan Rick Antosh, sıklıkla yediği ve içerisinde 6 istiridye bulunan bir tür güveç yemeği sipariş etti.

New York Post'a konuşan 66 yaşındaki talihli müşteri, yemeği karıştırdıktan ve ilk lokmamı aldıktan sonra ağzımın içerisinde ufak bir nesne olduğunu hissettim dedi.

Diş mi dolgu mu anlamadım

Aldığı lokmadan sonra yaşadıklarını "Saniyenin ufak bir bölümünde, ağızımın içinde terör vardı" sözleriyle anlatan Antosh, "Ağzımdaki nesne, bir diş miydi? yoksa bir dolgu muydu?" dedi.

"Siyah bir nokta gördüğümde gerçekten ilgimi çekti. Mutfakta kullanılan bir aletin kırıldığını düşündüm" diyen Antonsh, daha sonra nesneyi incelediğinde, bezelye büyüklüğünde bir inci olduğunu fark ettiğini belirtti.

28 yıldır buradayım ilk defa gördüm

Restoranın baş aşçısı San Ingber konu hakkında yaptığı açıklamada, "28 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşandığını sadece 2. Görüşüm ve biz her gün 5 binin üzerinde yarım istiridye kabuğu satıyoruz"dedi.

Doğal incilerin istiridye içerisinde nasıl oluştuğu tam olarak çözümlenemediğini belirten Maryland Üniversitesi'nden istiridye fizyoloğu Matthew W. Gray, anekdotlara göre bu durum 10 binde bir oranın gerçekleştiği tahmin ediliyor yorumunda bulundu.

Henüz bulduğu inciyle tam olarak ne yapacağından emin olmadığını söyleyen Antosh, "Kesinlikle oraya dönüp, daha fazla inci bulmaya çalışacağım. Bu işler hiç belli olmaz" dedi.

(Yenişafak)