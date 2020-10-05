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Dünya

Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Kuveyt'e taziye ziyareti

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 21:11 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 21:11
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SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, vefat eden Emir için yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a taziyede bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

Hadi'yi Kuveyt'e varışında Şeyh Nevvaf'ın yanı sıra Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile Sabah ailesi üyelerinin karşıladığı kaydedildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül Salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

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