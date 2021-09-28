Yemen hükümeti: Husiler, 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenledi

AA 28 Eylül 2021 Salı 07:22 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 07:22

Marib Valisi Sultan el-Arade'nin evine 25 Eylül'de balistik füzeyle saldırı düzenlenmesinin ardından Valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Arade'nin El-Vadi ilçesindeki evine düzenlenen ve valinin evi ile ona yakın hastane, cami ve evlerde maddi hasara neden olan saldırının kınandığı açıklamada, 2014'ten bu yana sadece Marib'e 300'ü aşkın füzeli saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Husilerin terör eylemleri ve siviller ile iç göçmenlerin bulunduğu kamplara yönelik mükerrer saldırıları karşısında sessiz kalmasına tepki gösterildi.

Söz konusu saldırıların savaş suçu olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ABD'nin Yemen özel temsilcilerinden, Marib Valisi'nin evine ve sivillere yönelik diğer saldırıları kınaması istendi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.