Yemen, İsveç'ten ekonomik destek talep etti

AA 20 Şubat 2022 Pazar 19:23 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 19:23

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.

Bin Mubarek, görüşmede İsveç'in Yemen'de barışı sağlamak ve İran destekli Husilerin neden olduğu insani krizi sona erdirmek için gösterdiği destekleyici çabaları takdir etti.

Görüşme sırasında Yemen'deki ekonomik ve insani meselelere de değinen Bin Mubarek, ekonomik ve insani durumların birbiriyle iç içe girmiş olduğunu vurguladı.

Yemen Merkez Bankasının ekonomik ve insani durumu olumlu yönde etkileyecek çalışmalarının desteklenmesi ve güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Bin Mubarek, İsveç'ten ekonomiyi iyileştirmek için Merkez Bankasını desteklemesini istedi.

YEMEN'DEKİ EKONOMİK KRİZ



Yemen'in çeşitli bölgelerinde İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 7 yıldır sürüyor.



İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken 2022'de yaklaşık 1200 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalindeki rekor değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

