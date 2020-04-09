Yemen ordusu Husileri ateşkesi ihlal etmekle suçladı

AA 09 Nisan 2020 Perşembe 22:30 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 22:30

Orduya ait "September Net" sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Ateşkesin yürülüğe girdiği ilk saatlerden itibaren Husiler, Marib'in batısındaki Servah ve Heylan'da bulunan ordu güçlerine ait mevzilere ağır toplarla bombardıman düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ordu güçlerinin Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ateşkes çağrısına uyulması yönündeki talimatına bağlı olduğu belirtildi.

YEMEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI, BM TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ



Öte yandan, Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansının haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Salih, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin BM'nin çağrısına uyarak tek taraflı ateşkes ilan etmesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Griffiths de "ateşkesin karşılıklı güvenin inşası ve barış için umut verici bir adım olduğunu" dile getirdi.



YEMEN'DE ATEŞKES



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de bugünden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.