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Yemen sınırında 1 Suudi asker hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında 1 Suudi asker hayatını kaybetti.

  • AA
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Ahmed Berekat el-Hatimi isimli askerin, ülkenin güneyindeki Yemen sınırında görevini ifa ederken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hatimi'nin cesedinin, defin için güney sınır bölgesinden Cidde'ye nakledildiği belirtilen haberde, askerin ölüm nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca Suudi askerin, komutanlar ve devlet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Ulusal Muhafız Bakanlığı, yaklaşık bir ay önce Yemen sınır bölgesine takviye güç gönderildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan-Yemen sınırında zaman zaman Husilerle çatışmalar yaşanıyor.

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