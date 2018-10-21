Yemen’de 18 milyon gıda bulamıyor
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun saldırılarını sürdürdüğü Yemen’de 4 yıl önce patlak veren savaş sivillerin yaşamını cehenneme çevirdi. BM, ülkede 18 milyon sivilin açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.
Yemen’de yaklaşık 4 sene önce patlak veren, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği hükümet ile İran’ın silah sağladığı Husi milisleri arasındaki iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede savaş, 22,2 milyon sivili insani yardım ve korumaya muhtaç kılarken, koalisyon ile Husi milisleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar Yemenlilerin hayatını felç etti.
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Dünyanın gözlerini kapadığı insani krize ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Miletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, “Yemen’de durum değişmezse gelecek aylarda 14 milyon insan gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak” diyerek uluslararası topluma yaşanacak olası bir felaketi engellemek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Ülkedeki insani durumdan büyük endişe duyduklarını söyleyen Laerke, insani yardımlara erişim zorluğu, ekonominin çökmesi, yüksek enflasyon ve çatışmaların gıda üretimini imkansız hale getirmesi nedeniyle Yemenlilerin BM’nin sınırlı yardımları dışında hayatta kalma şansı kalmadığını kaydetti. Yemen’deki yıkım hakkında açıklama yapan BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel ise ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını söyledi.
16 BİN SİVİL ÖLDÜ
BM’nin yayımladığı son rapora göre, Suudi destekli güçler ile İran’ın silah sağladığı Husi milisleri arasındaki çatışmalarda 16 bin sivil hayatını kaybetti.
Prens Selman’ın başlattığı savaş
Yemen’de Mart 2015’ten bu yana süren iç savaşın senelerdir ağır çatışmalarla sürmesinde başrol ise Riyad yönetimine ait. Suudi Arabistan’da savaştan 2 ay önce Savunma Bakanlığı’na getirilen mevcut Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İran’a karşı vekalet savaşı stratejisini Yemen’den başlattı. ABD ve Fransa’nın da asker sağladığı bir Arap koalisyon gücü oluşturan Bin Selman, hükümet güçlerine silah sağlayarak, donanma tahsis ederek ve hava desteği sunarak savaşı derinleştirdi. Bin Selman’ın tek başarısı, 4 yılın sonunda Husilere başkent Sanaa ve liman kenti Hudeyde’yi hediye etmek oldu.
Yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar
Yemen’de yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle halk açlıkla mücadele ediyor. İngiliz Sky News’in yayınladığı görüntüler, gıda bulamayan Yemenlilerin çektiği sıkıntıları gözler önüne serdi. Ülkenin kuzeyindeki Aslam bölgesinde kaydedilen görüntülerde, bir grup Yemenli’nin hayatta kalabilmek için ağaçlardaki yaprakları kaynatıp yemek ve çocuklarına yedirmek zorunda kaldıkları anlaşıldı.
Kolera salgını 2 bin 500 can aldı
İran destekli Husi milisleri ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çatışmalarının sürdüğü Yemen’deki iç savaşın yol açtığı sorunlardan biri de kolera salgını. Temiz su eksikliği ve altyapının harap olması sonucu Nisan 2017’de patlak veren kolera salgınında 2 bin 510 kişi hayatını kaybetti. UNICEF verilerine göre, Mart 2015 ile Ağustos 2018 arasında 2 bin 503 çocuk yaşamını yitirdi.
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