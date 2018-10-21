Yemen’de 18 milyon gıda bulamıyor

Yemen’de yaklaşık 4 sene önce patlak veren, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği hükümet ile İran’ın silah sağladığı Husi milisleri arasındaki iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede savaş, 22,2 milyon sivili insani yardım ve korumaya muhtaç kılarken, koalisyon ile Husi milisleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar Yemenlilerin hayatını felç etti.

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Dünyanın gözlerini kapadığı insani krize ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Miletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, “Yemen’de durum değişmezse gelecek aylarda 14 milyon insan gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak” diyerek uluslararası topluma yaşanacak olası bir felaketi engellemek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Ülkedeki insani durumdan büyük endişe duyduklarını söyleyen Laerke, insani yardımlara erişim zorluğu, ekonominin çökmesi, yüksek enflasyon ve çatışmaların gıda üretimini imkansız hale getirmesi nedeniyle Yemenlilerin BM’nin sınırlı yardımları dışında hayatta kalma şansı kalmadığını kaydetti. Yemen’deki yıkım hakkında açıklama yapan BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel ise ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını söyledi.

16 BİN SİVİL ÖLDÜ

BM’nin yayımladığı son rapora göre, Suudi destekli güçler ile İran’ın silah sağladığı Husi milisleri arasındaki çatışmalarda 16 bin sivil hayatını kaybetti.