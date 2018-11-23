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Yemen'de askeri kontrol noktasına saldırı: 5 ölü

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümete bağlı askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

  • AA
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AA muhabirine konuşan bir askeri yetkili, Ebyen'in Mudiye ilçesine bağlı el-Kuz bölgesindeki kontrol noktasının sabah erken saatlerde silahlı bir grubun saldırısına uğradığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin konuşlu olduğu güvenlik noktasında saldırı sonucu 5 askerin öldüğünü, ayrıca yaralılar olduğunu belirtti.

Şüpheler El-Kaide üzerinde yoğunlaşıyor

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle saldırganlardan bazılarının da öldürüldüğünü aktaran yetkili, şüphelerin daha önce de buna benzer eylemlerde bulunan El-Kaide üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Ebyen yerel yönetimi Ağustos 2017'de tüm ilçelerin El-Kaide unsurlarından temizlendiğini açıklasa da terör örgütü zaman zaman bu tür saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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