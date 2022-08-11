Yemen'de BAE destekli güçler Şebve ilinin kontrolünü ele geçirdi

GGK yanlısı Şebve Savunma Güçleri'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amalika Tugaylarının Şebve vilayetinde kontrolü sağladığı ifade edildi.

Bu durumun "bölge sakinlerini de rahatlattığına" işaret edilen açıklamada, başka bilgiye yer verilmedi.

Konuyla ilgili Yemen hükümet güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar da GGK yanlısı güçlerin, Şebve ilinde kontrolü ele geçirdiğini doğruladı.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, 2019'dan beri güneyde elinde tuttuğu geçici başkent Aden ve Sokotra'dan sonra Şebve'nin de kontrolünü almış oldu.

- Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

Atak'ta 8 Ağustos'ta hükümete bağlı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay ile BAE destekli GGK yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti.

Yerel kaynaklar, Şebve'deki çatışmalarda sivil kayıpların yanı sıra her iki taraftan onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu belirtmişti.

- Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.