Yemen'de hükümet güçleri Husileri ateşkese rağmen sivilleri hedef almakla suçluyor

Yemen'in orta kesimindeki Beyda vilayetinde hükümete bağlı güçlerin yaptığı açıklamada, ateşkesi ihlal eden Husilerin Beyda'daki Hubza kasabasına ağır silahlarla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada Husilerin saldırıları sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de Husilerin ablukaya aldığı Hubza kasabasındaki evleri top ve roketlerle hedef aldığını aktardı.

Saldırıların aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillerin ölümüne yol açtığına dikkati çeken İryani, uluslararası topluma Husilerin ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

- Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.