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  • Yemen'de Husi milislerin halk pazarına saldırısında 4 sivil öldü
Dünya

Yemen'de Husi milislerin halk pazarına saldırısında 4 sivil öldü

Yemen'de İran destekli Husi milislerin, ülkenin doğusunda halk pazarına düzenlediği roketli saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA2 Ocak 2022 Pazar 21:25 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 21:25
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Yemen resmi haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Husiler, Şebve iline bağlı Useylan ilçesinde halk pazarına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Saldırı neticesinde pazar yakınındaki benzin istasyonunda yangın çıktığı ve çevrede ağır hasar oluştuğu ifade edildi.

Husiler ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümet güçlerine destek verdiğini belirtiyor.

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