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Yemen'de Husilere ait İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib ilinde Husilere ait İran yapımı insansız hava aracı (İHA) düşürdü.

  • AA
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Orduya ait 26sepnews.net sitesinde yer alan haberde, 26. Mika Tugayının, Marib ilinin güneyinde yer alan Harib ve El-Cube ilçeleri arasında Husilere ait bir İHA düşürdüğü belirtildi.

Düşürülen İHA'nın enkazında yapılan inceleme sonucu İHA'nın İran yapımı olduğunun ve patlayıcı taşıdığının anlaşıldığı kaydedilen haberde, konuya ilişkin daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Husilerden de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu daha önce defalarca ülkenin farklı yerlerinde Husilere ait İHA düşürdüğünü açıklamıştı.

Marib ilinin önemli bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde bulunurken, ilin bazı bölgeleri Husilerin elinde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde'de yerel saatle 00.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girmişti.

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