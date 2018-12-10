Yemen'de Husilerin lideri işkence iddialarının araştırılmasını istedi

El Husi, Associated Press (AP) haber ajansının önceki gün yayımladığı, Yemen'de isyancı Husilerin kontrolündeki hapishanelerde iç savaş esirlerine ağır işkenceler yapıldığına dair iddiaların yer aldığı haberiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Husi isyancıların kurduğu Yüksek Devrim Konseyinin Başkanı olan El-Husi, otoritelerin haberdeki iddiaları derhal araştırması gerektiğini belirterek, "Her vaka araştırılmalı ve doğru olduğu kanıtlanırsa sorumlular Yemen yasalarına göre yargılanmalı. İşkence hem Yemen yasalarına hem de dinimizin kurallarına göre affedilmez bir suçtur." dedi.

AP'nin Husilerin kontrolündeki hapishanelerde tutulduklarını ve işkence gördüklerini öne süren 23 kişi ile tutukluların akrabaları, avukat ve aktivistlerin tanıklıklarına dayandırdığı haberinde tanıklar, tutukluların yüzlerinin coplarla ezildiğini, vücutlarının asitle yakıldığını ve haftalarca bileklerinden zincirle tavana asılı bırakıldıklarını anlatmıştı.

Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AP daha önce Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun parçası olarak Yemen'e asker gönderen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kontrolündeki gizli hapishanelerde esirlere işkence yapıldığına dair işkence görenlerin tanıklıklarına dayanan haberler yapmıştı.