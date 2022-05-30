Yemen'de Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde 9 can aldı

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Husiler tarafından döşenen mayınların can almaya devam ettiği belirtildi.

Hudeyde ve Beyda vilayetlerinde son 3 günde patlayan mayınlar sebebiyle 9 sivilin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg başta olmak üzere insan hakları örgütlerine, Husilerin mayın tuzaklamaya son vermesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.



Hudeyde'deki BM Misyonu (UNMHA) dün, mayınlar nedeniyle sivil kayıpların sayısında endişe verici bir artış olduğunu açıklayarak, sorunun çözülmesi için uluslararası destek çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

- Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.