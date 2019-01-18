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Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığınca ordunun Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona sadece havadan yakıt ikmali ve insansız hava araçları (İHA) ile keşif desteği verdiği ifade edilmesine karşın ABD Hava Kuvvetlerine ait belgelerde ABD ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) koalisyon kuvvetlerine hava saldırısı eğitimi verdiği de belirlendi.

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Binlerce sivilin öldüğü, milyonlarcasının da kıtlıkla karşı karşıya kaldığı Yemen'deki iç savaşta ABD'nin rolünün derinliği ortaya çıkıyor.

Amerikan Yahoo News haber platformunun "Bilgi Edinme Hakkı" kapsamında elde ettiği belgede ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı (AFCENT), BAE'deki AFCENT'e bağlı Hava Muharebe Merkezi'nin "Hava Kuvvetleri Kurumsal Mükemmeliyet Ödülüne" aday gösterildi.

Bu duruma gerekçe olarak Yemen'deki savaşa katılan pilotların eğitiminin gösterilmesi dikkati çekti.

Belgede, "Birliğin savaş uçağı personeli BAE'nin F-16 pilot eğitim programını ilerletti: 3 pilot 243 eğitim sortisi/323 saat yaparak 4 eğitmen ve Yemen'deki savaşa derhal sevkedilen 29 savaş pilotu eğitti." ifadelerine yer verildi.

Amerikan pilotlarının BAE pilotlarına ABD'deki "Red Flag" hava tatbikatına gelirken eşlik ettiği aktarılan belgede, "6 BAE F-16 uçağına Red Flag'a gelirken eşlik edildi 150 havacı bu zorlu tatbikatta Yemen'deki operasyonlara hazırlandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belgede 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında BAE ve diğer Arap ülkeleri ile 50'den fazla hava ve füze harp eğitimi verildiğine de işaret edildi.

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