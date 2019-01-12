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Yemen'de petrol tanklarında yangın: 10 yaralı

Yemen'in Aden kentinde bir petrol tankında çıkan ve genişleyen yangında 10 işçi yaralandı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden kentinde hükümete bağlı bir petrol şirketinde bulunan petrol tankında dün gece yangın çıktı. Ateşin söndürülememesi ve bir diğer tanka sıçraması sonucu büyüyen yangında ilk belirlemelere göre 10 işçinin yaralandığı aktarıldı. Bölgedeki diğer tankların boşaltıldığı ve yangın söndürme işleminin sürdüğü kaydedildi. Yemen İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yangının tank yakınındaki petrol ürünleri atıkları nedeniyle çıktığı ifade edilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

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