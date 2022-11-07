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Dünya

Yemen'de tekne faciası: 3 ölü, 25 kişi kayıp

Yemen açıklarında Afrika uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Yemen'de tekne faciası: 3 ölü, 25 kişi kayıp
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim'de Yemen açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı belirtildi.

Olayda en az 28 kişinin kaybolduğu aktarılan açıklamada, hala arama kurtarma çalışmalarına devam eden Yemen Sahil Güvenlik ekiplerinin şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaştığı ifade edildi.

Söz konusu göçmenlerin gece saatlerinde Cibuti'den Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Yemen'e doğru yol aldığı sırada teknelerinin battığı bilgisine yer verilen açıklamada, son facianın bu güzergahta düzensiz göçmenlerin başına gelen korkunç olaylara ışık tuttuğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 2022 yılında Afrika Boynuzundan Körfez ülkelerine doğru 54 bine yakın göçmenin yola çıktığına dikkat çekildi.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

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