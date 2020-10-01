Yemen'deki esir takasında pürüz: Gazeteciler dahil edilmedi

AA 01 Ekim 2020 Perşembe 19:11 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 19:11

Yemen'in Marib kentinde gazetecilerin aileleri Husiler tarafından alıkonulan çocuklarının hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşmasına dahil edilmemesini protesto etti.

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, gazeteciler ve Husiler tarafından beş yıldan fazla bir süredir alıkonulan gazetecilerin aileleri, çocuklarının hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşmasına dahil edilmemesini protesto etti.



Alıkonulmuş olan gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, üzerinde, " Esir takası öncelikle insani bir konudur. Gazeteciler neden anlaşmada yok?" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri sırasında dağıtılan yazılı açıklamada, "Serbest bırakılması beklenen gazeteci isimlerinin listeden çıkarılması, Husilerin dayattıklarını kabul eden hükümetin müzakere heyeti için utanç verici bir tutumdur". ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Yemen'deki insani müdahaleleri kapsamına giren görevlerini ihmal ettiği ve gazetecilerin hayatlarını tehlikeye attığı" gerekçesiyle sorumlu olduğu belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında pazar günü sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.