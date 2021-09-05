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  • Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a 10 İHA ve 6 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu
Dünya

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a 10 İHA ve 6 balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan topraklarına insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle çok sayıda saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA5 Eylül 2021 Pazar 14:17 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 14:17
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'nda bulunan Aramco tesislerine bomba yüklü 8 İHA ve bir balistik füze ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan ve Necran kentleri ile Cidde'de bulunan Aramco tesislerine de 5 balistik füze ve 2 İHA ile saldırı gerçekleştirdiklerini ifade eden Seri, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ileri sürdü.

- Suudi Arabistan 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün ve bugünkü açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 7 İHA ile 5 balistik füzenin imha edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki Demmam kentinde bir balistik füzenin imhası sırasında şarapnellerin, sivil yerleşim alanına düştüğünü ve olayda 2 çocuğun yaralandığını, 14 evde de hafif hasar tespit edildiği aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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