Yemen'deki Husiler'den 3 yetkiliye gözaltı

AA 15 Kasım 2020 Pazar 20:09 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 20:09

Husilere ait SABA haber ajansının, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Ulusal Heyeti'nden naklettiği habere göre, sözde hükümetin Su ve Çevre Bakanı Nebil el-Vezir ile 2 yetkili, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve yurt dışına çıkışları yasaklandı.

Bu kişilerin, sözde hükümetin Su ve Çevre Bakanlığınca, uluslararası kuruluşların finanse ettiği projelerin uygulanması aşamasında yolsuzluk yaptıkları aktarıldı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan sözde Husi hükümetinde, yolsuzluk suçlamasıyla ilk defa bir "bakan" hakkında bu yönde bir karar alınmış oldu.

Sözde Husi hükümetinin Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd'in geçen ay uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Yemen basınında çıkan bazı haberlere göre, Husiler arasında bir tür iç çekişme yaşanıyor.