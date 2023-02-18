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Dünya

Yemen'den Türkiye'ye destek! 10 tır gönderdiler

Türkiye'deki Yemenlilerin düzenlediği kampanya çerçevesinde hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, İstanbul'dan deprem bölgesine hareket etti.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Yemen'den Türkiye'ye destek! 10 tır gönderdiler
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Yemen Depremzedeleri Destekleme Kampanyası Basın Sözcüsü Vedi Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından başlatılan kampanyada 17 milyon liranın (yaklaşık 900 bin dolar) üzerinde bağış toplandığını söyledi.

Toplanan bağışlarla hazırlanan 10 tır yardım malzemesinin yerel yönetimlerle koordineli şekilde İstanbul'dan deprem bölgesindeki illere doğru yola çıktığını kaydeden Ata, tırlarda gıda, ilaç ve barınma malzemeleri olduğunu aktardı.

Türk halkının Yemen halkına desteğinden övgüyle söz eden Ata, "Yemenlilere kucak açmış, Yemen halkına her zaman ve koşulda destek olmuş Türk kardeşlerimize karşı bu yardım küçük de olsa görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Yemen'in Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye'deki Yemenlilerin işbirliği ile deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatılmıştı.

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