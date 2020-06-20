AA 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:32 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:51

İmrani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sokotra'dan sonra artık sabrımız tüm sınırları aştı" ifadesini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Şefi el-Abd ise Twitter hesabında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sokotra'ya ayak basmasından sonra hükümetin burayı kaybettiğini savundu.

Yemenli yetkililer, koalisyon güçlerini özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Husilere karşı verilen savaşın cereyan ettiği bölgelere uzak olmasına rağmen Sokotra'da 2016'dan bu yana nüfuz kurmaya ve burayı yeni bir çatışma alanına dönüştürmeye çalışmakla suçluyor.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, dün hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.



Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.



BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.



Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.