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Dünya

Yemen'in güneyinde karantina merkezi açıldı

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları için karantina merkezi açtı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:31
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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahic'deki İbn Haldun Hastanesi'nde oluşturulan merkezde Kovid-19 vakalarının tedavi göreceğini belirtti.

Merkezde 30 yatak ve 13 solunum cihazı bulunduğunu ifade eden Velidi, hastaların nakli için ambulansların da hazırda bekletildiğini söyledi.

Merkezin kentte herhangi bir vaka çıkması durumunda hizmet vermeye hazır olduğunu aktaran Velidi, sağlık ekiplerine de hızlı müdahale için eğitim vermeye başladıklarını ifade etti.

- KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 15 TUTUKLU SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Lahic Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 tutuklunun serbest bırakıldığı belirtildi.

Serbest bırakılanların, büyük suçlar işlemeyen kişiler olduğu aktarıldı.

Lahic kentinde henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Ancak Yemen hükümeti, 10 Nisan'da ülkenin doğusundaki Hadramevt kentinde bir kişide virüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu vaka, 6 yıldır devam eden savaş nedeniyle sağlık sisteminin çok zayıf olduğu ülkede ilk olma özelliği taşıyor.

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